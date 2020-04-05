美國富豪度假避疫變輸入確診病例　小型醫院難負荷 (22:04)

美國的滑雪及度假勝地在新型冠狀病毒肺炎疫情下出現另一種危機，因不少富人都前往該些地方度假避疫，反而輸入病例。有地方官員反映當地確診數字有不合比例上升趨勢，憂慮當地的小型醫院難以應付。
最接近森瓦利（Sun Valley）滑雪勝地的愛達荷州城市凱徹姆（Ketchum）的市長布拉德肖（Neil Bradshaw）警告，當地並非防疫度假的地方。他3月16日在《愛達荷山快報》撰文，稱要勸阻友人及遊客到訪當地：「對於一直都接待旅客的城鎮而言是困難的事，但我們須減少遊客到訪我們的地區。」
森瓦利位於人口有2.2萬人的布萊恩縣（Blaine county），該縣截至上周四（2日）有351宗確診病例，佔全個愛達荷州近一半。疫情已令該區唯一一間醫院不堪重負，院內只有一部呼吸機，醫院更在數名醫生要隔離後局部關閉。
新聞網站Daily Yonder上月25日報道，在以娛樂經濟為主的郊區縣，其新冠肺炎確診比率是以其他經濟活動為主的郊區縣的3倍以上。《鹽湖城論壇報》（Salt Lake Tribune）上月28日亦引述分析指出，該些地區按人口比例患病率屬最高之列，足以跟紐約市和新奧爾良的情況比較。
（衛報）
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