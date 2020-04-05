珊瑚公主號邁阿密泊岸　船員及身體不適者仍留船 (20:09)

出現新型冠狀病毒肺炎確診個案的「珊瑚公主號」郵輪上周六（4日）在美國佛羅里達州的邁阿密泊岸，結束一個月的海上「漂流」。其所屬船公司「公主郵輪」稱由於航班短缺，乘客下船程序將需要數天時間完成，而有醫療需要的人將獲優先處理。
載有1020名乘客和878名船員的珊瑚公主號因未能在佛州的勞德代爾堡（Fort Lauderdale）泊岸，所以改往邁阿密停泊。大部分乘客在嚴格的衛生防護措施下已下船，全體船員及身體不適的乘客則仍在船上。郵輪上有最少12人確診新冠肺炎，兩人死亡；由於早前有異常多的乘客和船員出現流感徵狀，船長上周二（3月31日）已要求所有乘客留在自己的客艙。
珊瑚公主號3月5日離開智利的聖地亞哥港口，原於3月19日抵達阿根廷的布宜諾斯艾利斯，然而阿根廷因應疫情關閉邊境，當地港口隨後拒絕郵輪泊岸，烏拉圭和巴西的港口亦拒絕珊瑚公主號泊岸。
（法新社）
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