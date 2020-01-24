【各國疫情】全球累計確診逾120萬宗　逾6.4萬人死 (12:41)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周日（5日）中午12時，全球共有逾120萬人確診新型冠狀病毒，逾6.4萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計312,146宗確診病例、8496人死亡。
．西班牙：累計126,168宗確診病例、11,947人死亡。
．意大利：上周六（4日）新增4805宗確診病例，累計124,632宗；新增681人死亡，累計15,362宗。
．德國：累計96,092宗確診病例、1444人死亡。
．法國：累計90,848宗確診病例、7574人死亡。
．英國：累計42,479宗確診病例、4320人死亡。
．韓國：上周六新增81宗確診病例，累計10,237宗；新增6人死亡，累計183宗。（韓聯社）
．日本：周日新增367宗確診病例，累計3506宗；新增8人死亡，累計85宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、11人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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