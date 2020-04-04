疫情互動圖：一圖睇清4月4日全球主要疫情　防護裝備成焦點 (22:38)

全球新型冠狀病毒確診人數持續增加，截至今晚（4日）9時半，確診者已逼近114萬，疫情最嚴重的是美國，有近28萬人染疫，逾7100人死亡；其次是西班牙，逾12萬人確診，死亡人數超過1.1萬。
《明報》網站全球主要疫情地區互動圖：link.mingpao.com/62878.htm
疫情持續，世界各地政府和人民繼續絞盡腦汁應對，以下是4月4日全球疫情重點：
．日本東京疫情惡化，單日新增確診個案首次破百；全國知事會呼籲民眾減少不必要外出後的首個周末，東京購物區人流稀少。【詳情】
．近月不少人研究口罩等防護裝備的抗疫能力，法新社介紹人類史上3次疫症大流行時，醫護人員防護裝備的轉變。【詳情】
．防疫裝備隔年代進步，但疫情下口罩、保護衣等抗疫物資短缺，「一罩難求」下，德國柏林州政府稱，警方向美國3M公司訂購的20萬個口罩，疑在泰國遭攔途截劫運往美國。【詳情】與此同時，美國總統特朗普援引《國防生產法》，禁止N95口罩及其他個人防護裝備出口。【詳情】
．各地政府提倡「居家防疫」，以減慢新冠病毒傳播，但無家者可如何「居家」？或可透過照片對他們的疫下生活略知一二。【詳情】
．談起「居家防疫」，非洲突尼斯實行禁足令後，派出警察機械人在首都街頭巡邏，截查路人查問身分與上街動機。【詳情】
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