上月拍片批乘客咳不掩口　美巴士司機染新冠肺炎亡 (19:18)

50歲的巴士司機哈格羅夫（Jason Hargrove）3月21日在一段影片中稱，一名女子上車後多次咳嗽，且並無掩口，當時車上有約8至9名乘客，「新冠病毒是真實的，我們身為公職人員，堅持繼續工作……但你上車後不停咳嗽又不掩口，你知道現在我們正處於疫情大流行，有些人就是不在乎」。哈格羅夫稱，他事後消毒車廂，並稱一回家就會脫下所有衣服和洗澡，不會把病毒帶給家人。

哈格羅夫上載影片後4天開始不適，底特律市長達根（Mike Duggan） 周四（2日）表示，哈格羅夫周三晚因新冠肺炎病逝，「他的死應觸動國內所有人。每個美國人都應看看該（哈格羅夫）影片，我無法想像你看了後能不心碎」。達根承諾會為所有公共巴士司機增加安全保護措施，類似現時適用於該市警察和消防員的措施。

密歇根州是美國新冠肺炎爆發熱點之一，截至周三有近1.1萬宗確診個案，逾400人死亡。

（衛報/CNN）

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