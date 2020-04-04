【新冠肺炎】全球僅18國未有確診病例　多為島國遊客少 (16:45)

新型冠狀病毒肺炎疫情全球蔓延，多國確診人數持續上升，有部分國家就至今一直沒有病例報告。英國廣播公司（BBC）引用約翰霍普金斯大學的數據統計，截至4月2日，有18個國家沒有新冠肺炎病例，這些國家多是遊客很少的國家，且大部分是島國。有專家估計，這些國家可能是沒有通報相關病例，或是因較少遊客而令疫情爆發風險減低。
18個未有確診新冠肺炎病例的國家
·太平洋島國帕勞（Palau，又稱帛琉）
·太平洋島國馬紹爾群島（Marshall Islands）
·太平洋島國基里巴斯（Kiribati）
·太平洋島國薩摩亞（Samoa）
·中非國家聖多美和普林西比民主共和國（Democratic Republic of Sao Tome and Principe）
·中亞國家塔吉克（Tajikistan）
·中亞國家土庫曼（Turkmenistan）
·中東國家也門（Yemen）
·北非國家南蘇丹（South Sudan）
·東非國家科摩羅（Comoros）
·南太平洋島國瓦努阿圖（Vanuatu）
·南太平洋島國所羅門群島（Solomon Islands）
·南太平洋島國瑙魯（Nauru）
·南太平洋島國湯加（Tonga）
·南太平洋島國密克羅尼西亞（Micronesia）
·南太平洋島國圖瓦盧（Tuvalu）
·非洲南部國家萊索托（Lesotho）
·朝鮮
（BBC）
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