【新冠肺炎】全球僅18國未有確診病例　多為島國遊客少 (16:45)

新型冠狀病毒肺炎疫情全球蔓延，多國確診人數持續上升，有部分國家就至今一直沒有病例報告。英國廣播公司（BBC）引用約翰霍普金斯大學的數據統計，截至4月2日，有18個國家沒有新冠肺炎病例，這些國家多是遊客很少的國家，且大部分是島國。有專家估計，這些國家可能是沒有通報相關病例，或是因較少遊客而令疫情爆發風險減低。