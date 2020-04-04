突尼斯封城警察機械人巡邏　截查路人問上街動機【短片】 (16:00)

突尼斯內政部派遣執行禁足令的國產四輪監偵機械人「珍珠守衛」（P-Guard/Pearl-Guard），它配備紅外線與熱成像體溫探測儀，光達（類似雷達偵測光線與距離） 系統、聲音及燈光警報系統，在街上一遇到懷疑違令者，就會趨前查問：「你在做什麼？出示身分證。你不知道現在封城嗎？ 」監控人員即時能夠通過該機械人核實路人身分。但有人指出，機械人行動「太過緩慢」。

這款由Enova Robotics公司製造的機械人於2015年首次生產，用於執行安全巡邏，可以遙控或利用人工智能自行運作，價格介乎10萬至13萬歐元 （約83萬至109萬港元） ，主要外銷。機械人如今也擬用於醫院，協助新冠肺炎病人與家屬交談。

突尼斯至今錄得495宗新冠肺炎病例。該國自3月17日實施宵禁，從3月22日下達封城令，要求民眾逗留家中。

（法新社/BBC）

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