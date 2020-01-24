【各國疫情】全球逾110萬人確診　美國佔逾四分一 (13:10)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周六（4日）下午1時，全球共有逾110萬人確診新型冠狀病毒，逾5.8萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計277,965宗確診病例、7157人死亡。
．意大利：周五新增4585宗確診病例，累計119,827宗；新增766人死亡，累計14,681宗。（彭博新聞）
．西班牙：累計119,199宗確診病例、11,198人死亡。
．德國：累計91,159宗確診病例、1275人死亡。
．法國：累計65,202宗確診病例、6520人死亡。
．伊朗：周五新增2715宗確診病例，累計53,183宗；新增134人死亡，累計3294宗。（Tehran Times）
．英國：累計38,690宗確診病例、3611人死亡。
．韓國：周五新增94宗確診病例，累計10,156宗；新增3人死亡，累計177宗。（韓聯社）
．日本：周六新增346宗確診病例，累計3139宗；新增4人死亡，累計77宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、11人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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