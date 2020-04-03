英六口家改編孤星淚歌曲　唱盡家居隔離心情網上爆紅【短片】 (22:00)

上載片段的Ben Marsh在肯特大學（University of Kent）任教歷史，他與妻子和4名最大僅12歲的子女，透過歌聲表達隔離期間令人沮喪的事——上網購物卻發現各種東西都缺貨；孩子想念居於別處的祖父母，卻因老人家不諳科技而無法透過Skype與他們「見面」；以至幾個小孩要網上上課、需爭用電子產品……

Ben Marsh說，他從沒想過片段會引起如此大迴響，但網民的反應使他相信，音樂、孩子和家庭錄像能在目前的「恐怖時刻」讓人稍為放鬆。他又說，以這片段為人帶來歡笑，是他們一家在疫情下能對世界做出最好的貢獻。

（CBS）