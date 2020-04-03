英六口家改編孤星淚歌曲　唱盡家居隔離心情網上爆紅【短片】 (22:00)

新型冠狀病毒疫情下，多地政府呼籲民眾盡量留家，希望減慢病毒傳播。英國肯特郡（Kent）一個六人家庭在「封城」期間，改編音樂劇《孤星淚》的樂曲《One Day More》，唱盡家居隔離的心路歷程。他們合唱的片段上載到facebook不足一周，已吸引逾910萬次點擊，並獲逾28萬人表達心情、超過39萬次分享和近7萬個回應。
上載片段的Ben Marsh在肯特大學（University of Kent）任教歷史，他與妻子和4名最大僅12歲的子女，透過歌聲表達隔離期間令人沮喪的事——上網購物卻發現各種東西都缺貨；孩子想念居於別處的祖父母，卻因老人家不諳科技而無法透過Skype與他們「見面」；以至幾個小孩要網上上課、需爭用電子產品……
Ben Marsh說，他從沒想過片段會引起如此大迴響，但網民的反應使他相信，音樂、孩子和家庭錄像能在目前的「恐怖時刻」讓人稍為放鬆。他又說，以這片段為人帶來歡笑，是他們一家在疫情下能對世界做出最好的貢獻。
（CBS）
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