疫情互動圖：一圖睇清4月3日全球主要疫情　各國抗疫奇招盡出 (22:31)

《明報》網站全球主要疫情地區互動圖：link.mingpao.com/62878.htm

疫情未有止息，不少國家政府或民眾均想盡辦法抗疫，有軟有硬，各出其謀。以下是4月3日全球疫情重點：

．4月12日前，秘魯居民應該無法出街拍拖！為減少街頭人流，秘魯總統比斯卡拉宣布實施男、女隔日出行【詳情】

．民間自救處處有，街頭塗鴉反映各地人民的心聲，在巴西里約熱內盧街頭，有總統博索納羅戴上口罩的塗鴉【詳情】，未知早前被批缺乏抗疫措施、淡化新冠肺炎疫情的博索納羅有何感想？

．在台灣，乘搭公共交通工具時若不戴上口罩，違者罰款金額較香港的「限聚令」（禁止公眾地方多於4人聚集）的2000元定額罰款更多【詳情】

．新加坡的學校及工作場所下周二（7日）起關閉一個月，直至5月4日【詳情】

．上周確診染疫的英國首相約翰遜至今仍發燒，須繼續自我隔離，而英國當局承諾增加新冠病毒檢測量【詳情】