疫情互動圖：一圖睇清4月3日全球主要疫情　各國抗疫奇招盡出 (22:31)

一日之內，全球確診新型冠狀病毒的人數破百萬，由昨日（2日）的95萬多，增至今晚（3日）9時30分錄得的103萬，其中美國染疫人數增至逾24萬，而西班牙和意大利均超過11萬人確診，死亡人數分別多達逾1萬及1.3萬人。
《明報》網站全球主要疫情地區互動圖：link.mingpao.com/62878.htm
疫情未有止息，不少國家政府或民眾均想盡辦法抗疫，有軟有硬，各出其謀。以下是4月3日全球疫情重點：
．4月12日前，秘魯居民應該無法出街拍拖！為減少街頭人流，秘魯總統比斯卡拉宣布實施男、女隔日出行【詳情】
．民間自救處處有，街頭塗鴉反映各地人民的心聲，在巴西里約熱內盧街頭，有總統博索納羅戴上口罩的塗鴉【詳情】，未知早前被批缺乏抗疫措施、淡化新冠肺炎疫情的博索納羅有何感想？
．在台灣，乘搭公共交通工具時若不戴上口罩，違者罰款金額較香港的「限聚令」（禁止公眾地方多於4人聚集）的2000元定額罰款更多【詳情】
．新加坡的學校及工作場所下周二（7日）起關閉一個月，直至5月4日【詳情】
．上周確診染疫的英國首相約翰遜至今仍發燒，須繼續自我隔離，而英國當局承諾增加新冠病毒檢測量【詳情】
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