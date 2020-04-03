再有郵輪爆新冠肺炎　珊瑚公主號最少12人確診 (18:30)

珊瑚公主號上共有1898人，包括1020名乘客和878名船員，由於小部分人出現呼吸道不適，有關樣本被送到加勒比島國巴巴多斯（Barbados）檢測，結果7名乘客和5名船員確診。郵輪預計本周六（4日）抵達勞德代爾堡，其間乘客會繼續留在客艙自我隔離，船員在工作以外亦會留在艙內。

至於尚丹號郵輪周四已停泊在勞德代爾堡的埃弗格雷斯港（Port Everglades）。船上有107名乘客和143名船員曾報稱有流感徵狀，但大部分人已經康復；惟有13名乘客和一名船員將會被送到佛州一間醫院。郵輪所屬的荷美郵輪稱9名乘客確診新冠肺炎，4人死亡，美媒稱當中兩人可歸因於新冠肺炎。

（法新社/路透社/時代周刊）

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