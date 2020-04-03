華爾街日報：新冠病毒檢測工具可靠度存疑　三分一測試者或假陰性 (16:50)

美國食品及藥物管理局（FDA）在疫情加劇下，今年2月底放寬生產檢測工具的規定，容許使用未經批核測試工具檢測，後補相關研究。醫療集團Envision Healthcare總裁洛薩諾（Mike Lozano）指出，現有新冠病毒檢測工具的靈敏度（即準確檢測出陽性及陰性個案的比率）似乎較其他同類工具為低，估計只有70%，即每3個確診病人便有一個呈假陰性。肯塔基州醫生斯莫利（Chris Smalley）指出，不少醫生在實際診療觀察中不時發現檢測呈陰性病人出現可疑病徵，甚至需要長期住院，日漸相信檢測工具只有70%靈敏度的估計，他直言在疫情普遍的地區如紐約，這種水平的檢測「形同虛設」。

FDA周一（3月30日）發表聲明，稱正平衡檢測工具的需求與確保測試的準確性，目前FDA的最優先目標仍是盡量多做檢測。

另外，《紐約時報》報道，全球多地均出現新冠病毒感染者神經系統受損的例子，部分甚至早於出現呼吸道病徵。美國佛羅里達州一名74歲男子上月高燒入院時失去說話能力，同時手腳抽搐，疑出現腦炎。另一名50多歲空姐則出現精神錯亂、無法言語、逐漸失去意識等，最終確診，並斷定出現嚴重併發症「壞死性腦病變」。

（華爾街日報）

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