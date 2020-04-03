華爾街日報：新冠病毒檢測工具可靠度存疑　三分一測試者或假陰性 (16:50)

《華爾街日報》引述多名專家質疑新型冠狀病毒檢測產品在要求廣泛檢測的呼聲日高下，未經嚴格驗證便推出，可靠程度成疑，估計有多達三分之一受測試者呈假陰性，恐成病毒散播源頭。
美國食品及藥物管理局（FDA）在疫情加劇下，今年2月底放寬生產檢測工具的規定，容許使用未經批核測試工具檢測，後補相關研究。醫療集團Envision Healthcare總裁洛薩諾（Mike Lozano）指出，現有新冠病毒檢測工具的靈敏度（即準確檢測出陽性及陰性個案的比率）似乎較其他同類工具為低，估計只有70%，即每3個確診病人便有一個呈假陰性。肯塔基州醫生斯莫利（Chris Smalley）指出，不少醫生在實際診療觀察中不時發現檢測呈陰性病人出現可疑病徵，甚至需要長期住院，日漸相信檢測工具只有70%靈敏度的估計，他直言在疫情普遍的地區如紐約，這種水平的檢測「形同虛設」。
FDA周一（3月30日）發表聲明，稱正平衡檢測工具的需求與確保測試的準確性，目前FDA的最優先目標仍是盡量多做檢測。
另外，《紐約時報》報道，全球多地均出現新冠病毒感染者神經系統受損的例子，部分甚至早於出現呼吸道病徵。美國佛羅里達州一名74歲男子上月高燒入院時失去說話能力，同時手腳抽搐，疑出現腦炎。另一名50多歲空姐則出現精神錯亂、無法言語、逐漸失去意識等，最終確診，並斷定出現嚴重併發症「壞死性腦病變」。
（華爾街日報）
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