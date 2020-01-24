【各國疫情】全球確診破101萬　韓國破萬宗確診 (11:45)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間周五（3日）早上10時半，全球共有逾101萬人確診新型冠狀病毒，逾5.3萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：累計245,213宗確診病例、5983人死亡。
．意大利：周四（2日）新增4668宗確診病例，累計115,242宗；新增760人死，累計13,915人死亡。（路透社）
．西班牙：累計112,065宗確診病例、逾萬人死至10,348人死亡。
．德國：累計84,794宗確診病例、1107人死亡。
．法國：累計59,929宗確診病例、5398人死亡。
．英國：累計34,173宗確診病例、2926人死亡。
．韓國：周四新增86宗確診病例，累計破萬宗至10,062宗；新增5宗死亡病例，累計174宗。（韓聯社）
．日本：周五新增283宗確診病例，累計2,793宗；新增3宗死亡病例，累計73宗。另鑽石公主號郵輪累計確診712宗、11人死亡。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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