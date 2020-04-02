澳洲科學家開始兩種新冠病毒疫苗動物測試　最快6月公布首個結果 (23:45)

疫苗由牛津大學和美國醫藥企業Inovio Pharmaceuticals研發，已獲世界衛生組織（WHO）批准用於動物測試；美國上月曾進行首次疫苗人體試驗，但跳過動物測試階段。澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）表示，他們是首個全面的臨牀之前動物測試。CSIRO的團隊已將疫苗樣本注入雪貂；有證據顯示牠們感染新冠病毒的方式跟人類相同。

全球各地亦有數項新冠病毒疫苗研發計劃正在實行。研究員表示，全球這次在研發疫苗的合作速度和水平前所未有，CSIRO的格倫費爾（Rob Grenfell）周四（2日）表示，一般到達到此階段需要一至兩年，但他們今次把這過程縮短了數個月。

雖然疫苗推出市面的競賽可能加快，但有專家指出，疫苗要達到符合監管測試的要求和標準，仍要最少18個月。

（BBC）

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