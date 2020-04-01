印尼泗水無人機城市上空灑消毒劑　被批危害民眾健康 (21:45)

泗水市長一名發言人表示，當局認為有需要在出現確診病例的地區用無人機噴灑消毒劑，因為「病毒可在任何地方出現」。有當地民眾歡迎當局的做法，稱用無人機在空中噴灑消毒劑很有效，能夠消毒包括屋頂在內的所有地方。

除了印尼，土耳其、墨西哥、印度等不少地方的政府，都有安排大型噴灑消毒劑抗疫。有衛生專家質疑這種大型消毒方式反會刺激接觸者的皮膚、口和眼睛。新加坡傳染病專家兼世衛「全球疫情警報和反應網絡」主管費希爾（Dale Fisher）認為情況荒謬，指出有關做法無助抗疫，反而對民眾有害。他說：「病毒並不會在日常環境中存活很長時間，而人們通常不會觸碰地面。」

新加坡一間醫院的傳染病專家梁浩楠（Leong Hoe Nam）指出，大型消毒工作雖然引人注目和可鼓勵士氣，但並非有效控制病毒散播的方法：「用水炮驅散人們，讓他們回家或更有效」。

（路透社）

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