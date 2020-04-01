疫情挫泰國養象業　保育組織：逾千大象面臨餓死 (19:15)

泰國旅遊業因全球新型冠狀病毒疫情而受重挫，在遊客幾乎絕迹的情況下，不少飼養大象的業者難以負擔龐大開支，有保育組織表示，該國有逾1000頭大象面臨餓死。
泰國約有4000頭被圈養大象，每頭大象每日可吃掉200公斤食物，在經濟好景時要餵飽及確保牠們健康已不容易，如今正值旱季更是雪上加霜。在泰北湄曾縣負責管理一個大象保護區的麥克雷（Kerri McCrae）表示，附近有村民把約70頭大象帶到保護區，只因近日的旅遊業已不能為他們帶來任何收入。麥克雷說，現在首要是餵飽大象，但問題是如今並沒有足夠的森林可提供食物餵飼大象。她要每日駕車3小時，才可尋找得足夠的草和粟米稈給5頭由她照顧的大象。
「救救大象基金會」（Save Elephant Foundation）創辦人查樂特（Lek Chailert）向英國廣播公司（BBC）表示，若一直缺乏資源，這些包括部分懷孕的大象將會餓死，或被帶到街上乞討。部分大象亦面臨被賣到動物園或要被迫重投非法的伐木業，而泰國在1989年起已禁止伐木業使用大象。
（BBC）
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