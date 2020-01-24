美航母羅斯福號增至逾百人確診　艦長發信求助　促讓4000官兵下船隔離 (17:59)

Brett Crozier在信中表示，現時並非交戰，不需要艦上官兵犧牲，警告若不採取行動，美軍將失去「最值得信賴的資產─我們的士兵」。他指出，艦上疫情不斷惡化，卻又難以按政府的要求進行14天隔離及保持社交距離，促請當局盡快在關島安排地方作檢疫及隔離。

美國海軍代理部長莫德利（Thomas Modly）周二接受美國有線電視新聞網絡（CNN）訪問時回應，已知悉上述信件內容，惟關島沒有足夠病牀，船上亦有武器、戰機、核反應堆，必須保持運作，但強調正尋求適當處理方式。

國防部長埃斯珀（Mark Esper）則在哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，暫未細閱信件，但會繼續評估情況，確保提供足夠物資和醫療援助。

（三藩市紀事報/CNN/CBS）

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