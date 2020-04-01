【各國疫情】全球逾88萬人確診　4.4萬人染疫亡 (22:25)

綜合約翰霍普金斯大學及外媒資料，截至本港時間今日（4月1日）晚上10時，全球共有逾88萬人確診新型冠狀病毒，逾4.4萬人染疫死亡。各國疫情如下：
．美國：周三累計189,633宗確診病例、4090人死亡。
．意大利：周二（3月31日）新增4053宗確診病例，累計105,792宗；新增837宗死亡病例，累計12,428宗。（路透社）
．西班牙：周三累計102,136宗確診病例、9053人死亡。
．德國：周三累計73,217宗確診病例、802人死亡。
．法國：周三累計52,836宗確診病例、3532人死亡。
．伊朗：周三累計47,593宗確診病例、3036人死亡。
．英國：周三累計29,474宗確診病例、2352人死亡。（英國衛生部）
．韓國：周二新增101宗確診病例，累計9887宗；新增3宗死亡病例，累計165宗。（韓聯社）
．日本：周三新增265宗確診，累計3204宗（包括鑽石公主號郵輪個案）、80人死亡。（共同社）
（路透社/約翰霍普金斯大學/CNN/韓聯社/共同社/英國衛生部）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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