倫敦大學專家伙平治F1車隊　一周內研發出呼吸器 (18:39)

緩解呼吸機短缺 平治可每日生產1000台

ULCH和另外3間倫敦的醫院已收到40部CPAP，若運作測試良好，平治的引擎生產商Mercedes-AMG-HPP將可在一周內開始，以每日生產1000台的速度製造這款呼吸器。

UCL的醫療工程研究所總監希普利（Rebecca Shipley）稱，正常醫療裝置的研發需時多年，但團隊利用現有的簡單設備作逆向工程並加以改良，因此能在數日內完成，並快速及大規模地生產。

意大利倫巴第大區早前有報告指出，50%使用CPAP的病人能夠避免使用入侵式呼吸機。UCLH的深切治療顧問辛格（Mervyn Singer）稱，CPAP是介乎簡單氧氣面罩與入侵式呼吸器的器具，可確保有限的呼吸機能用於重症者。這裝置已獲英國藥品及健康產品管理局（MHRA）批准使用。

（BBC）

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