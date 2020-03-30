韓政府將向七成家庭發放緊急災難援助　冀國民最遲5月中領取 (17:00)

韓國政府宣布將增加抗疫緊急災難援助金撥款，紓解民困，希望於5月中旬前，為1400萬個收入屬中、下游的家庭，提供金額相當於2500港元起的非現金援助。
韓國總統文在寅今日（30日）提出追加7.1萬億韓圜（約450億港元）抗疫緊急災難援助金撥款預算，連同地方政府分擔的2萬億韓圜（約127億港元），使總額達9.1萬億韓圜（約576億港元）。
援助金受惠對象為入息為全國最低70%的民眾，約涉及1400個家庭。其中一人家庭可獲40萬韓圜（2533港元），二人家庭得60萬韓圜（3800港元），三人家庭為80萬韓圜（5067港元），四人家庭獲100萬韓圜（6340港元），四人以上家庭按比例給付。不過援助金將全數以地方消費劵、電子貨幣等形式分發，不會提供現金。低收入家庭、小商戶及自僱者，另可獲減免3月份起的國民年金、健康保險、僱傭保險、產業災害保險及電費，由政府代付。
政府希望國會盡快處理有關預算，讓國民5月中旬前能夠領取援助，並表示可能會再次追加。
（Newsis/韓國經濟）
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