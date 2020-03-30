【各國疫情】西班牙累計逾8.5萬宗確診　總數超越中國 (22:30)

綜合約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據及外媒報道，全球新型冠狀病毒確診病例截至香港時間周一（30日）晚上10時半錄得逾74萬宗，超過3.5萬人死亡。
各國疫情重點如下：
．美國：周一累計143,352宗確診病例、2573人死亡。
．西班牙：周一新增6398宗確診病例，累計85,195宗，數字超越中國；新增812人死亡，累計7340人死亡。（路透社）
．意大利：周日新增5217宗確診病例，累計97,689宗；新增756宗死亡病例，累計10,779宗；周五（27日）及周六（28日）分別新增919宗及889宗。（路透社）
．英國：周一累計19,821宗確診病例、1231人死亡。
．德國：周一累計63,929宗確診病例、560人死亡。
．伊朗：周一新增3186宗確診病例，累計41,495宗；新增117人死亡，累計2757人死亡。（路透社）
．泰國：周一新增136宗確診病例，累計1524宗；新增2人死亡，累計9人死亡。（路透社/曼谷郵報）
．韓國：周日新增78宗確診病例，累計9661宗；新增6宗死亡病例，累計158宗。（韓聯社）
．日本：周一新增170宗確診病例，累計1894宗；新增1宗死亡病例，累計56人死亡。另「鑽石公主號」郵輪確診個案712宗，死亡個案10宗。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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