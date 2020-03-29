阿根廷全國隔離　首都盜竊案大減九成 (21:07)

布宜諾斯艾利斯人口密集，治安向來為人詬病。當地去年3月平均每天發生331宗搶劫及盜竊案，今年3月1日至19日每天也有225宗。不過副市長桑蒂利（Diego Santilli）稱，自3月20日全國實施強制隔離後，當地平均每24小時發生的盜竊及搶劫案已降到28宗，比封城前大減89%。

《國家報》指出，在隔離令下，民眾禁止外出或上班，只可到附近商店購買必要物資，而當局亦派駐大量警力在市區及主要幹道截查無故外出的民眾，其中布宜諾斯艾利斯警力達1.9萬人。隔離首日當地共發生42宗盜竊及搶劫案，到24日降到22宗；20至25日與去年同期相比大減92%。檢察部門官員稱，實施隔離後，因為街道的人流大減，搶劫和盜竊犯罪驟減合乎邏輯。

（中央社）

新冠肺炎 相關報道：

德媒：泰王偕20女子德國包酒店隔離避疫

法國酒店米芝蓮名廚為醫護煮食打氣

印度警戴「新冠病毒」頭盔 勸民眾封城期間勿外出【短片】

韓國輸入病例累計逾400宗 4月起所有入境者隔離兩周