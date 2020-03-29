阿根廷全國隔離　首都盜竊案大減九成 (21:07)

阿根廷為遏止新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，實施全國隔離逾8日，各大城市驟變空城，治安顯著變好。阿根廷《國家報》報道，首都布宜諾斯艾利斯的盜竊案大減九成，市長拉雷塔（Horacio Rodriguez Larreta）形容為當地歷來盜竊及搶劫案最少的一周。
布宜諾斯艾利斯人口密集，治安向來為人詬病。當地去年3月平均每天發生331宗搶劫及盜竊案，今年3月1日至19日每天也有225宗。不過副市長桑蒂利（Diego Santilli）稱，自3月20日全國實施強制隔離後，當地平均每24小時發生的盜竊及搶劫案已降到28宗，比封城前大減89%。
《國家報》指出，在隔離令下，民眾禁止外出或上班，只可到附近商店購買必要物資，而當局亦派駐大量警力在市區及主要幹道截查無故外出的民眾，其中布宜諾斯艾利斯警力達1.9萬人。隔離首日當地共發生42宗盜竊及搶劫案，到24日降到22宗；20至25日與去年同期相比大減92%。檢察部門官員稱，實施隔離後，因為街道的人流大減，搶劫和盜竊犯罪驟減合乎邏輯。
（中央社）
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