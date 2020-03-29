【各國疫情】西班牙周日增6549確診　越南河內醫院累計16人染疫 (22:53)

綜合約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據及外媒報道，全球新型冠狀病毒確診病例截至香港時間周日（29日）晚上10時錄得逾68萬宗，超過3.2萬人死亡。
各國疫情重點如下：
．西班牙：周日新增6549宗確診病例，累計78,797；新增838人死亡，累計6528宗。（CNBC）
．越南：周日新增5宗確診病例，4人於河內Bach Mai醫院工作（目前該醫院已有16人確診，包括2名護士、7名廚房人員），累計179人確診。（海峽時報/The Star）
．美國：累計124,763宗確診病例、2191人死亡。（約翰霍普金斯大學）
．伊朗：周日新增2901宗確診病例，累計38,309；新增123人死亡，累計2640宗。（FRANCE 24）
．德國：累計58,247確診病例、455人死亡。（約翰霍普金斯大學）
．英國：累計19,758確診病例、1,237人死亡。（約翰霍普金斯大學）
．意大利：昨日（28日）新增5974宗確診病例，累計92,472宗；新增889宗死亡病例，累計10,023宗。（路透社）
．新西蘭：今日出現首宗死亡病例；全國新增63宗確診病例，累計514宗。（路透社）
．韓國：昨日新增105宗確診病例，累計9583宗；新增8宗死亡病例，累計152宗。（韓聯社）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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