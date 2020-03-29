美國逾12萬宗確診　首宗嬰兒染疫亡　特朗普：無必要隔離紐約3州 (10:26)

【10:26】美國疾病控制及預防中心（CDC）周六敦促，紐約州、新澤西州及康涅狄格州居民未來14天如非必要，不要前往國內其他地方，從事公共衛生、食品供應及金融服務業者除外。

美國出現首宗確診嬰兒死亡個案。伊利諾伊州官員昨日公布，芝加哥一名不足一歲的確診嬰兒在住院4周後因器官衰竭不治，死因仍在調查；伊利諾伊州目前累計死亡病例13宗。

【09:10】總統特朗普昨日曾表示，考慮在紐約、新澤西及康涅狄格州實施14日隔離檢疫，但其後在Twitter發文稱，按白宮抗疫工作專責組建議，以及與紐約州、新澤西州和康涅狄格州州長商討後，認為無必要採取隔離措施，詳情由美國疾病控制及預防中心（CDC）稍後公布。

在特朗普稱擬隔離紐約3州14天後，紐約州長科莫（Andrew Cuomo）回應說，不認同特朗普有權對有關地區實施隔離措施，認為做法不可行且違法，並可能造成混亂。特朗普其後表示，已要求衛生部門與州政府協商，推出強而有力的措施。

（綜合報道）

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