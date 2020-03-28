大馬封城停廠　全球恐現安全套短缺 (18:00)

路透社報道，Karex Bhd製造全球五分之一的安全套。大馬為遏止疫情實施封城，令該公司3間位於大馬的工廠過去一個多星期停工。報道稱，停工期間市面上已少了1億個安全套，這些安全套通常會透過杜蕾斯（Durex）等品牌銷售國際，供應英國國民保健服務（NHS）等國家醫療系統，或透過聯合國人口基金援助計劃送往世界各地。

大馬給予關鍵產業特別豁免，Karex Bhd雖已獲准於周五（27日）復工，但工廠勞動力僅為往常的一半。Karex Bhd執行長吳銘傑（音譯）表示，要工廠快速恢復運作需要時間。他說：「全球各地將出現安全套短缺，這會很可怕。我擔心，對很多深入非洲的人道援助計劃來說，（安全套）短缺不會只是兩周或一個月的事，而可能會是持續好幾個月。」

杜蕾斯向路透社稱，運作仍然正常，未有供應短缺。

（路透社）

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