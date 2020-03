英國衛生大臣確診新冠病毒　留家隔離至下周四 (21:48)

英國首相約翰遜確診感染新冠病毒【短片】

【各國疫情】

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.

I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.

Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij— Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020