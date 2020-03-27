英國衛生大臣確診新冠病毒　留家隔離至下周四 (21:48)

英國首相約翰遜後，英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）周五在Twitter公布，自己確診感染新型冠狀病毒。夏國賢發布帖文及影片，稱過去數天已開始在家工作，現在病徵輕微，會繼續留家自我隔離至下周四（4月2日）。他會繼續工作，並帶領英國應對新冠病毒疫情。他呼籲民眾盡量留家工作，做好防疫，保護國民保健服務（NHS）及生命。
（法新社/夏國賢Twitter）
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Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.
I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.
Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij— Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020
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