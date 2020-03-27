東京籲民眾暫停賞櫻活動　安倍晉三妻子被揭櫻花樹下合照捱批 (19:50)

首相安倍晉三今（27日）出席參議院預算委員會質詢時，在野立憲民主黨的杉尾秀哉批評：「你的妻子仍可舉行這樣的名人賞櫻宴會，但大部分的國民卻做不到，而且東京正處於接近疫情大爆發和封鎖首都的時刻。」安倍回應稱，其妻子並非到當局呼籲民眾避免前往的公園賞櫻，而是在餐廳內的櫻花樹下拍攝照片，又說當時並沒有呼籲民眾避免到餐廳。有傳媒報道稱，照片是3月下旬在東京都內拍攝。

事件在網上引起熱議，有網民批評：「這跟場所沒關係，而是當局呼籲減少外出時，一國首相之妻卻繼續外出。」為遏止疫情擴散，東京都知事小池百合子日前呼籲民眾周末減少不必要的外出。當局今（27日）起亦關閉上野公園、井之頭公園及代代木公園的賞櫻步道，直至櫻花季結束，又呼籲民眾避免到都立公園或都政府管理的河岸地區賞櫻。

（朝日新聞）

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