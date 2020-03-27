耶魯大學開辦「幸福的科學」課程　疫情下報讀人數急增 (20:06)

名為「幸福的科學」（Science of Well Being）的課程由耶魯心理學系教授桑托斯（Laurie Santos）於2018年春季開辦，號稱耶魯約300年校史中最受歡迎的課程，主要教授行為科學的實際應用，利用科學手法研究幸福的人有何行為特徵，並測試不幸的人能否藉相同行為改善，藉以破除常見幸福概念的謬誤，例如憑藉擁有金錢與物質便可獲幸福等，了解真正帶來幸福生活的行為。

桑托斯向英國廣播公司（BBC）稱，課程曾獲全校多達四分之一學生選修，其後因應校外的人要求聽課，便在網上學習平台Coursera開設免費課程，詎料在疫情爆發後人氣急升。由去年12月起至本周四（26日）期間，有多達130萬人報讀該網上課程，單在過去3星期報讀人數已急增逾倍。其中最多學生來自美國，其次為英國、印度等地。

桑托斯稱，今次疫情中許多人們平常用於平復焦慮不安的方式，例如探訪父母或與朋友把酒談心都因防範感染而受阻，但她指出，現時與1918年的西班牙流感時不同，人們可藉各種科技接觸互動。她強調，以不同的框架（framing）理解事物，會大大影響我們在危機中作出計劃與應變時的情緒，「儘管焦慮，我們仍可控制如何演繹這場危機——我們可以認為這是可怕的情况，或是將之視為全家一同面對的挑戰」。

（BBC）

新冠肺炎 相關報道：

【各國疫情】

英國首相約翰遜確診感染新冠病毒

法國改裝高鐵運送新冠肺炎病人 創歐洲先例【短片多圖】

習近平與特朗普通電話 稱中美應該團結抗疫 特朗普︰與中方緊密合作

英國民眾發起為醫護鼓掌打氣 約翰遜及喬治王子三兄妹拍片響應

美艦母「羅斯福號」25官兵確診 停泊關島消毒檢疫