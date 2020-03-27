【各國疫情】西班牙確診增7871宗　累計6.4萬 (22:37)

新型冠狀病毒疫情蔓延世界各地，綜合約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據及外媒報道，全球確診病例截至香港時間周五（27日）晚上10時半錄得逾55萬宗，逾2.5萬人死亡。各國疫情重點如下：
．美國：周五累計86,012宗確診病例、1301人死亡。
．意大利：周五累計80,589宗確診病例、8215人死亡。
．西班牙：周五新增7871宗確診病例，累計64,059宗；新增769宗死亡病例，累計4,858宗。（路透社）
．伊朗：周五新增2926宗確診病例，累計32,332宗；新增144宗死亡病例，累計 2378宗。（路透社）
．英國：周五累計11,830宗確診病例、580人死亡。
．日本：周四新增89宗確診病例，累計1402宗；新增2宗死亡病例，累計47人死亡。「鑽石公主號」郵輪確診個案712宗，死亡個案10宗。（NHK）
．韓國：周四新增91宗確診病例，累計9332宗；新增8宗死亡病例，累計139宗。（韓聯社）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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