金融時報：朝鮮盼加強新冠病毒檢測　秘密尋國際援助遇阻滯 (19:10)

《金融時報》引述消息報道，朝鮮過去數周秘密尋求國際組織援助，盼加強國內新型冠狀病毒檢測。惟有關組織面對不少困難，包括申請聯合國的制裁豁免權需時、全球醫療設備供應緊張，以至運輸交通受阻等。
自1月中國武漢爆發新冠肺炎疫情的消息傳出後，朝鮮隨即關閉邊境。朝鮮國營傳媒報道，該國過去兩個月有1萬人曾接受隔離。雖然朝鮮官員至今仍未報告任何確診病例，但國際專家普遍對此說法持謹慎態度，尤其對平壤準確檢測病毒的能力存疑。消息透露，朝鮮最少590人已接受病毒檢測，他們都是在1月從海外回國，檢測結果均呈陰性。消息說，平壤擁有新冠病毒的檢測工具，亦知道使用方法，但數量不足，官員過去數周向不同組織求助。
目前支援朝鮮的有世界衛生組織、國際紅十字會、聯合國兒童基金會、無國界醫生，以及俄羅斯和中國。惟報道稱，醫療設備運輸正面對長時間延誤。大部分國際組織嘗試取得聯合國的制裁豁免權，以將設備合法運到朝鮮，但過程需時數周。有負責處理朝鮮事務的非政府組織人員亦指出，由於多國對醫療設備需求急增並實施出口限制，故採購進展緩慢，加上中國國內及進入朝鮮的海陸空交通受阻，導致物流中斷。
（金融時報）
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