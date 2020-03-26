阿桑奇憂染新冠病毒申請保釋　法院以有潛逃前科駁回 (17:40)

曾涉性侵及強姦指控的阿桑奇因拒絕英國法院2012年將其引渡至瑞典的命令，並匿藏厄瓜多爾大使館，去年5月被判違反保釋條例罪成，判囚50周，目前正囚禁於倫敦東南部監獄貝爾馬什監獄（Belmarsh Prison）服刑。他周三（25日）向威斯敏斯特地方法院申請保釋。

其代表律師稱，阿桑奇曾出現胸部及牙齒感染，而監獄是傳染病溫牀，近日律師前往探訪亦被拒，認為阿桑奇在獄中受新冠病毒感染的風險很高，無可避免地嚴重影響其健康及人身安全。

不過法院認為，阿桑奇曾棄保潛逃，如讓其保釋很可能會再次逃走，以迴避他即將就入侵美國國防部電腦面對是否須引渡赴美的聆訊，加上相關監獄已按照政府指引保護囚犯，暫無確診個案，法院暫時拒絕讓其保釋。阿桑奇面臨美國政府最少17項間諜控罪，罪成可判囚175年。

（衛報）

新冠肺炎 相關報道：

【各國疫情】

英女王與首相約翰遜電話會談 響應政府保持社交距離呼籲

美司法部︰蓄意傳播新冠病毒或構成恐怖主義罪

西班牙副首相確診新冠肺炎【短片】

普京宣布俄羅斯全國放有薪假 修憲公投延期