英女王與首相約翰遜電話會談　響應政府保持社交距離呼籲 (17:25)

英國王儲查理斯周二（24日）確診感染新型冠狀病毒後，英國王室昨（25日）在facebook、Twitter等社交網站發布照片，顯示英女王透過電話與首相約翰遜會談，代替每周的例行會面，實踐保持社交距離的措施。白金漢宮稱，她與菲臘親王現居於溫莎堡，身體狀况良好。
英女王通常會在每周三下議院結束首相答問環節後，同日傍晚召見首相。過往英女王或首相不在國內時，他們會更改會面日期或改以電話通話。因應疫情爆發，兩人上周已開始透過電話會談。英女王預料會在未來數周就疫情發表公開演說。
本周初有當地傳媒報道稱，英女王計劃改用視像通話與家人保持聯絡，以響應英國政府呼籲，在疫情期間盡量減少與他人接觸。惟《每日電訊報》報道，由於須確保王室成員的網絡安全，英女王的助手仍在研究可用的通訊技術。其他王室成員亦因應疫情開始作遙距會面，例如查理斯、威廉王子及愛德華王子，近日都參加過電話或視像會議。
（Huffington Post/每日電訊報）
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