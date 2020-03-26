【各國疫情】全球近50萬宗確診　美國近7萬人染疫 (22:42)

新型冠狀病毒疫情蔓延世界各地，綜合約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據及外媒報道，全球確診病例截至香港時間周四（26日）晚上10時半錄得逾49萬宗，逾2.2萬人死亡。各國疫情重點如下：
．西班牙：周四新增7937宗確診病例，累計56,188宗；新增655宗死亡病例，累計4089人死亡。（路透社）
．美國：周四累計69,210宗確診病例、1046人死亡。
．英國︰周四累計9642宗確診病例、467人死亡。
．意大利：周三新增5210宗確診病例，累計74,386宗；新增683宗死亡病例，累計7503宗。（路透社）
．伊朗：周四新增2389宗確診病例，累計29,406宗；新增157宗死亡病例，累計2234宗。（路透社）
．日本︰周四累計1313宗確診病例、45人死亡；「鑽石公主號」郵輪確診個案712宗，死亡個案10宗。（NHK）
．韓國：周三新增104宗確診病例，累計9241宗；新增5宗死亡病例，累計131宗。（韓聯社）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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