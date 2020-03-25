新加坡研究：隔離停課在家工作　三管齊下最能遏制疫情 (20:00)

新加坡一項研究發現，當隔離檢疫、學校停課和在家工作3種防疫措施同步實行之時，最能夠抑制新型冠狀病毒肺炎疫情擴散。
新加坡國立大學（NUS）的研究人員透過模擬新加坡環境，分析社交距離措施帶來的潛在影響。結果發現，隔離染疫者及其家庭成員、關閉學校，以及保持職場人際距離和在家工作等方式，皆有助於遏制病毒散播，而三管齊下是減少病例增長的最有效途徑。研究亦發現，儘管隔離檢疫加上職場保持距離措施效果不如三管齊下來得好，但這是次佳方案，其次是隔離檢疫加上學校停課，再其次是僅採取隔離政策。
共同主導這項研究的新加坡國立大學副教授庫克（Alex R Cook）說：「這些研究結果有助於新加坡及其他國家的政策制訂者，開始着手加強控制疫情措施。假如措施有效而且及時行動，將能減緩或降低境內傳播速度。」
研究周二（24日）刊登在最新一期《刺血針傳染病》期刊（Lancet Infectious Diseases）。
（中央社）
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 新加坡國立大學 隔離 停課 在家工作 編輯推介