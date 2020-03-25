新加坡研究：隔離停課在家工作　三管齊下最能遏制疫情 (20:00)

新加坡國立大學（NUS）的研究人員透過模擬新加坡環境，分析社交距離措施帶來的潛在影響。結果發現，隔離染疫者及其家庭成員、關閉學校，以及保持職場人際距離和在家工作等方式，皆有助於遏制病毒散播，而三管齊下是減少病例增長的最有效途徑。研究亦發現，儘管隔離檢疫加上職場保持距離措施效果不如三管齊下來得好，但這是次佳方案，其次是隔離檢疫加上學校停課，再其次是僅採取隔離政策。

共同主導這項研究的新加坡國立大學副教授庫克（Alex R Cook）說：「這些研究結果有助於新加坡及其他國家的政策制訂者，開始着手加強控制疫情措施。假如措施有效而且及時行動，將能減緩或降低境內傳播速度。」

研究周二（24日）刊登在最新一期《刺血針傳染病》期刊（Lancet Infectious Diseases）。

（中央社）

新冠肺炎 相關報道：

英國王儲查理斯確診新冠肺炎

調查：韓國大邱15%新冠病毒確診者失味覺或嗅覺

【各國疫情】

習近平明日出席G20新冠肺炎特別峰會