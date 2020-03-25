【各國疫情】西班牙3434人染疫亡　美國累計逾5.5萬宗確診 (22:38)

新型冠狀病毒疫情蔓延世界各地，綜合約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據及外媒報道，全球確診病例截至香港時間周三（25日）晚上10時錄得逾43萬宗，逾1.9萬人死亡。各國疫情重點如下：
．美國：周三新增8762宗確診，累計55,243宗，802人死亡。
．西班牙：周三累計47,610宗確診，3434人死亡，死亡人數超越中國。
．德國：周三累計35,353宗確診，較前一日多4093宗；多49人死亡、累計181死。
．英國：周三新增1584宗確診，累計8317宗；死亡人數增至434。
．日本：周三累計1924宗確診（包括鑽石公主號712宗），較前一日多72宗；多一人死亡、累計53死。（NHK）
．意大利：周二新增5249宗確診，累計69,176宗；新增743宗死亡病例，累計6820宗。（路透社）
．韓國：周二新增100宗確診，累計9137宗；新增6宗死亡病例，累計126宗。（韓聯社）
．巴西：截至周三累計確診2271宗；累計死亡47宗。
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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