美得州副州長質疑停工必要性　信長者同意「寧死也不損害經濟」 (19:20)

美國得州副州長柏特里克（Dan Patrick）周一（23日）接受霍士新聞訪問時，質疑美國為了新型冠狀病毒肺炎疫情停市、停工是否必須，認為有損經濟，又稱相信長者都同意「寧死也不損害經濟」。
69歲的柏特里克稱，自己寧願死也不想看到公共衛生措施損害美國經濟，又說相信美國「很多祖父母」都同意這說法。他說：「身為長者，如果有人問我，會冒生命危險為子孫保存美國嗎？我完全會。我不是特別勇敢，我想這個國家很多祖父母都跟我一樣。」他強調，應盡快復工，重返正常生活，「我們這些70歲以上的的人會照顧自己。不要犧牲國家，千萬不要」。
柏特里克是共和黨人，同黨的總統特朗普周一便曾稱打算盡快讓大家回到工作崗位，強調防疫與經濟可以同步進行。美國白宮抗疫回應協調官員比爾克斯（Deborah Birx）周一稱，歐洲99%新型冠狀病毒死者都是50歲以上，不少本身有病患，但當局會繼續保護長者。
（衛報）
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