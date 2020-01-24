莫斯科人臉識別鏡頭逮近200人違隔離令　當局被質疑打壓異見者 (18:30)

俄羅斯莫斯科近日利用近10萬個人臉識別鏡頭，監察強制家居隔離的人。當地警方上周表示，已利用有關技術逮到近200人違反隔離令。莫斯科早於新型冠狀病毒肺炎疫情爆發前已啟用有關技術，除惹來私隱隱憂，當局被質疑藉此打壓異見者。
俄國截至周一（23日）有438人確診新冠肺炎，主要集中在莫斯科。該市自上月起，要求有輕微症狀、與確診者有密切接觸或從爆發疫情國家回國的人，須強制家居隔離14天，違者最高可面臨監禁5年，外國人則會被驅逐出境。
市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）上月在網誌稱，當局會使用自動人臉識別系統，監察隔離者有否遵守規定，並提到曾有一名確診中國女性的室友原本須強制隔離，但她被拍攝到偷偷外出。
莫斯科近17萬個監視鏡頭當中，有近10萬個已配備人工智能系統，於2018年世界盃首度進行測試，直至今年1月才完全啟用。為市政府提供有關技術的公司NtechLab行政總裁米寧（Alexander Minin）表示，其系統演算法出錯的機率為1500萬分之一，又稱單靠身影就有八成機會辨識到該人身分。不少人憂慮這些鏡頭或會被用來監察反對派，有損公民自由。
（法新社）
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