【各國疫情】美國4.6萬人染疫　西班牙累計3.9萬宗確診 (23:14)

新型冠狀病毒疫情蔓延世界各地，綜合約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據及外媒報道，全球確診病例截至香港時間周二（24日）晚上11時錄得逾39萬宗，逾1.7萬人死亡。各國疫情重點如下：
．美國：周二累計46,485宗確診病例、591人死亡。
．西班牙：周二新增6600宗確診病例，累計39,673宗；新增逾500人死亡，累計2696宗。（路透社）
．德國：周二累計31,260宗確診病例、132人死亡。
．意大利：周二累計63,927宗確診病例、6077宗死亡。
．伊朗：周二新增1762宗確診病例，累計24,811宗；新增122人死亡，累計1934宗。（CBS）
．英國：周二累計6733宗確診病例、336人死亡。
．馬來西亞：周二新增106宗確診病例，其中43宗與大型宗教聚會有關，累計1624宗；累計15人死亡。（路透社）
．日本︰截至周二早上累計1140宗確診病例（包括鑽石公主號712宗）；累計52人死亡。（NHK）
．韓國：截至周二凌晨零時，新增76宗確診病例，累計9037宗；新增9宗死亡病例，累計120宗。（韓聯社）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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