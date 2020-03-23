【各國疫情】西班牙累計3.3萬確診　德國2.6萬人染疫 (22:47)

新型冠狀病毒疫情蔓延世界各地，綜合約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據及外媒報道，全球確診病例截至香港時間周一（23日）晚上10時錄得逾35萬宗，逾1.5萬人死亡。各國疫情重點如下：