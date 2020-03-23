【各國疫情】西班牙累計3.3萬確診　德國2.6萬人染疫 (22:47)

新型冠狀病毒疫情蔓延世界各地，綜合約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據及外媒報道，全球確診病例截至香港時間周一（23日）晚上10時錄得逾35萬宗，逾1.5萬人死亡。各國疫情重點如下：
．西班牙：周一累計33,089宗確診病例、2182人死亡。（衛報/The Local Spain）
．德國：周一累計26,220宗確診病例、111人死亡。
．英國：周一累計5748宗、290人死亡。
．美國：周一累計35,241宗確診病例、473人死亡。
．加拿大：周一累計1472宗、21人死亡。（ottawacitizen.com）
．伊朗：周一新增1411宗確診病例，累計23,049宗；新增127宗死亡病例，累計1812宗。（路透社）
．日本︰截至周一早上累計1102宗確診病例、41人死亡；「鑽石公主號」郵輪確診個案累計712宗、死亡個案8宗。（NHK）
．新西蘭：今日新增36宗確診病例，全國累計102宗。（nzherald）相關報道：新西蘭將封鎖全國 非必要服務暫停最少4星期
．韓國：周日新增64宗確診病例，累計8961宗；新增7宗死亡病例，累計111宗。（韓聯社）
．沙特阿拉伯：周日新增119宗確診病例，累計511宗。（路透社）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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