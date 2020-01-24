【各國疫情】意大利增5560宗確診　再多651人死亡 (11:39)

截至本港時間今日（23日）早上11時，新型冠狀病毒各國疫情如下：
．意大利：周日（22日）新增5560宗確診病例，累計59,138宗；新增651人死，累計5476宗死亡病例。（路透社）
．英國：周日新增665宗確診病例，累計5683宗、281人死亡。（英國公共衛生部）
．加拿大：周日新增331宗確診病例，累計1430宗；新增7宗死亡病例，累計20宗。（路透社）相關報道︰加拿大不派隊參加東京奧運 澳洲籲運動員「備戰2021奧運」
．新西蘭：今日新增36宗確診病例，全國累計102宗。（nzherald）相關報道：新西蘭將封鎖全國 非必要服務暫停最少4星期
．美國：周日累計33,276宗確診病例、417人死亡。（約翰霍普金斯大學）相關報道：美國首有參議員確診新冠肺炎 目前正隔離
．德國：周日累計24,873宗確診病例、94人死亡。（約翰霍普金斯大學）相關報道：德國禁超過兩人聚會 餐廳只准外賣
．西班牙：周日累計28,768宗確診病例、1772人死亡。（約翰霍普金斯大學）相關報道：著名男高音杜明高確診新冠肺炎 籲民眾小心應對疫情
．韓國：周日新增64宗確診病例，累計8961宗；新增7宗死亡病例，累計111宗。（韓聯社）相關報道：韓國警破「N號房」Telegram性愛片案拘18人 300萬人聯署促公開疑犯身分
．沙特阿拉伯：周日新增119宗確診病例，累計511宗。（路透社）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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