【各國疫情】西班牙增394人死　德國累計2.3萬確診 (23:07)

．西班牙：周日新增394人死，累計1720宗死亡病例；累計28,572宗確診病例。（路透社）

．伊朗：周日新增129人死，累計1685宗死亡病例；累計21,638宗確診病例。（路透社）

．德國：累計23,921宗確診病例、92人死亡。

．泰國：周日新增188宗確診，累計599宗病例；1人死亡。相關報道：曼谷泰拳賽成最大群聚感染來源

．馬來西亞：截至周日中午，新增123宗確診，其中74人與清真寺聚會有關，累計1306宗病例；新增2人死亡，其中一人為48歲醫生，曾到土耳其旅遊，累計10人死。（New Straits Times）

．日本：累計1101宗確診病例、41人死亡（另「鑽石公主號」郵輪累計712人確診、8人死亡）。（NHK）

全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）