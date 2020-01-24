【各國疫情】西班牙增394人死　德國累計2.3萬確診 (23:07)

新型冠狀病毒疫情蔓延世界各地，綜合約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據及外媒報道，全球確診病例截至香港時間周日（22日）晚上10時半錄得逾31萬宗，逾1.3萬人死亡。各國疫情重點如下：
．西班牙：周日新增394人死，累計1720宗死亡病例；累計28,572宗確診病例。（路透社）
．伊朗：周日新增129人死，累計1685宗死亡病例；累計21,638宗確診病例。（路透社）
．德國：累計23,921宗確診病例、92人死亡。
．泰國：周日新增188宗確診，累計599宗病例；1人死亡。相關報道：曼谷泰拳賽成最大群聚感染來源
．馬來西亞：截至周日中午，新增123宗確診，其中74人與清真寺聚會有關，累計1306宗病例；新增2人死亡，其中一人為48歲醫生，曾到土耳其旅遊，累計10人死。（New Straits Times）
．日本：累計1101宗確診病例、41人死亡（另「鑽石公主號」郵輪累計712人確診、8人死亡）。（NHK）
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
相關字詞﹕抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 各國疫情 編輯推介