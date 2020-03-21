美醫院試用紫外線燈塔消毒口罩　可重用至少一周 (19:14)

為了讓醫院在新型冠狀病毒肺炎流行期間有充裕的口罩等防護裝備使用，內布拉斯加大學醫學中心（UNMC）跨職業健康安全訓練與教育副校長約翰洛（John Lowe）與團隊想到紫外線殺菌消毒法，用兩座金屬架纏上紫外線燈泡，置於醫院內的一房間；醫護及工作人員把用過的口罩等個人防護裝備包裝妥當後送入該房間，用衫夾把裝備掛在房中的長繩上，開燈後離開，讓燈光發揮消毒效用。待3至5分鐘後，除下防護裝備，送交原物主再使用。

該院表示，職員收到指引，知道如何除下個人防護裝備及把它們置放入袋供運往消毒室。內布拉斯加生物抑制組會測試「消過毒」的口罩，保證它們沒有殘留病毒。

該院傳染病科主任魯普（Mark Rupp）稱，他們的口罩存貨只夠用幾星期，承認消毒重用是無辦法之中的辦法，說：「個人防護裝備短缺是全國問題，每一件物品都愈來愈珍貴。」約翰洛說，美國其他大醫院系統也開始採用相同方法重用個人防護裝備。

（紐約時報/KMTV）

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