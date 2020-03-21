港男女違隔離令遊新西蘭冰川　遭直升機機師直送警局 (17:55)

新西蘭規定由周日（15日）午夜起，除了來自沒有疫情的太平洋島國外，所有海外入境者包括新西蘭國民，抵埗後都必須自我隔離14日。《新西蘭先驅報》報道，該對男女周五（20日）參加遊覽南島福克斯冰川（Fox Glacier）的直升機團期間，向直升機師表示於周一（16日）入境。直升機師察覺他們違反政府針對外國人的強制隔離檢疫禁令，全機其他乘客可能受影響，遂馬上用直升機把他們移送警方處理。

涉事直升機師朱厄爾（Rob Jewell）說：「他們抵達新西蘭時，明明已獲告知自我隔離的規定。向他們租賃露營車的公司亦同樣告訴了他們。可是從他們的紀錄看來，在他們本該要自我隔離的時間，依然參加遊覽福克斯冰川的直升機遊。」

《新西蘭先驅報》報道，這不是旅客違反新西蘭隔離令的唯一個案。一名法國遊客同日在瓦納卡（Wanaka）向服裝店員表示，他持有工作假期簽證周四從泰國到新西蘭，但沒有遵令隔離。服務店員在他離開店舖後向警方舉報。

這些旅客違令事件反映新西蘭當局把關不力。新西蘭現有39宗病例，全部跟國際旅遊相關，周五單日大增11宗。總理阿德恩（Jacinda Ardern）預告將宣布最新防疫措施。

（新西蘭先驅報）

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