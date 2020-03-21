美紐約州列「重大災區」　可動用災援聯邦資金抗疫 (14:00)

美國新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，紐約州是現時疫情最嚴重的州份。參議院少數派領袖舒默（Chuck Schumer）公布，總統特朗普周五（20日）批准將紐約州列為「重大災區」（major disaster area），是美國歷史上首次因公共健康因素將一個地區列為重大災區。該州可動用數以十億美元的災難援助聯邦資金抗疫。
紐約州州長科莫日前要求特朗普政府宣布該州為「重大災區」，他要求聯邦政府為紐約州支付75%抗疫經費，並要求聯邦緊急事務管理署（FEMA）調動資源協助抗疫，包括醫療人力、物資，如口罩、手術衣等到疫區協助建立臨時醫療中心、消毒等。
截至周六（21日）早上，紐約州有8403宗確診、46宗死亡病例，紐約市是其中重災區。紐約市長白思豪周五表示，單是紐約市就有5000多宗新冠病毒確診病例，29人死亡，形容紐約市是全美疫情的「震央」。
目前美國已有4個州份頒布「禁足令」，包括加州、紐約州、伊利諾伊州及康涅狄格州，要求全州居民居家隔離，如非必要不要外出。
（Business Insider/白宮網站）
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