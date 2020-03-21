美紐約州列「重大災區」　可動用災援聯邦資金抗疫 (14:00)

美國新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，紐約州是現時疫情最嚴重的州份。參議院少數派領袖舒默（Chuck Schumer）公布，總統特朗普周五（20日）批准將紐約州列為「重大災區」（major disaster area），是美國歷史上首次因公共健康因素將一個地區列為重大災區。該州可動用數以十億美元的災難援助聯邦資金抗疫。