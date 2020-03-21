【各國疫情】全球新冠病毒確診破28萬宗　逾1.1萬人死亡 (22:11)

新型冠狀病毒肺炎疫情全球蔓延，綜合約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據及外媒報道，全球確診病例截至香港時間周六（21日）晚上10時已突破28萬宗，逾1.1萬人死亡。各國疫情如下：