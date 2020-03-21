【各國疫情】全球新冠病毒確診破28萬宗　逾1.1萬人死亡 (22:11)

新型冠狀病毒肺炎疫情全球蔓延，綜合約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的統計數據及外媒報道，全球確診病例截至香港時間周六（21日）晚上10時已突破28萬宗，逾1.1萬人死亡。各國疫情如下：
．英國：周六累計4014宗確診病例、178人死亡。
．日本：周六新增52宗確診病例，累計1015宗；新增2宗死亡病例，累計35宗。（另鑽石公主號郵輪有712宗確診病例；新增1人死亡，累計8宗）（NHK）
．韓國：周六新增147宗確診病例，全國累計8799宗；新增8宗死亡病例，累計102宗。（韓聯社）
．伊朗：周六20,610宗；累計1566宗死亡。
．西班牙：截至周六累計25,347宗確診、累計1375宗死亡。
．法國：截至周六累計12,483宗確診、450人死亡。
．意大利：周五新增5986宗確診病例，累計47,021宗；新增627宗死亡病例，累計4032宗。
．美國：周五累計19,624宗確診、260人死亡。
全球疫情實時圖（Johns Hopkins University CSSE）
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