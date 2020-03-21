意大利官員：大批過世長者從未檢測新冠病毒　真實死亡數字遠超官方 (11:07)

哥里表示，有很多長者在家中或老人院逝世，死前死後都沒有接受過新冠病毒檢測，他估計貝加莫市的真實死亡數字或為官方公布的4倍。他更稱其他城市也有類似情況。

早前有前往意大利協助抗疫的中國專家曾表示，倫巴第的封城措施落實不足，以致疫情未能受控。倫巴第大區首長豐塔納（Attilio Fontana）周五稱，將加派114名軍人到倫巴第大區加強落實封城措施，他承認這數目不算多，但總算是正面措施。

意大利政府亦再勸喻民眾如非必要，不要出外，並再加強防疫措施，從周六（21日）起關閉所有公園，禁止外出跑步或踏單車。

（CNN/路透社）

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