《醫人當自強》《好醫生》捐劇中防疫物資予醫護人員 (16:27)

美國廣播公司（ABC）數套劇集均有捐贈醫療用具予有需要的機構。醫療劇《醫人當自強》（Grey's Anatomy）將原本用於拍劇的防護衣和手套，捐贈給急救人員。在加拿大溫哥華拍攝的另一套醫療劇《好醫生》（The Good Doctor），則向當地捐贈數百套準備用作道具醫療用品，包括口罩、防護衣、一次性鞋套等。

ABC的消防題材劇集《Station 19》劇組得知加州安大略消防局口罩短缺，向他們捐贈了約300個N95口罩。霍士電視台醫療劇《The Resident》亦向亞特蘭大的醫院Grady Memorial Hospital捐贈了一批醫療用品。

（法新社）

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