《醫人當自強》《好醫生》捐劇中防疫物資予醫護人員 (16:27)

新型冠狀病毒肺炎疫情全球蔓延，各國醫療用防疫物資供應緊張。美國有醫療劇集將原本用於拍劇的口罩、防護衣和手套等醫療用品，捐贈給醫護人員抗疫。
美國廣播公司（ABC）數套劇集均有捐贈醫療用具予有需要的機構。醫療劇《醫人當自強》（Grey's Anatomy）將原本用於拍劇的防護衣和手套，捐贈給急救人員。在加拿大溫哥華拍攝的另一套醫療劇《好醫生》（The Good Doctor），則向當地捐贈數百套準備用作道具醫療用品，包括口罩、防護衣、一次性鞋套等。
ABC的消防題材劇集《Station 19》劇組得知加州安大略消防局口罩短缺，向他們捐贈了約300個N95口罩。霍士電視台醫療劇《The Resident》亦向亞特蘭大的醫院Grady Memorial Hospital捐贈了一批醫療用品。
（法新社）
新冠肺炎 相關報道：
特朗普演辭改稿 「冠狀病毒」變「中國病毒」 否認瞞疫 外交部稱1．3起通報美國
重金搶首發 中美歐掀疫苗競賽 《紐時》：研發成政治磨心 憂礙全球抗疫努力
相關字詞﹕抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 美國 醫療劇 美國廣播公司 美劇 編輯推介