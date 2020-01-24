疫情下民眾留家致網絡用量大增　Netflix將降歐洲串流速度30天紓網絡壓力 (18:45)

Netflix發聲明稱，決定開始降低歐洲串流速度30天，預計會減少Netflix在歐洲網絡的25%流量，但稱用戶體驗將不會受太大影響。歐盟內部市場與服務專員布雷頓（Thierry Breton）在政策公布後，也在個人社交帳戶公開呼籲民眾如非必要，不要開啟高清畫質收看節目。

Netflix一直與全球網絡服務供應商在網絡管理上合作，若頻寬較低，影片會自動降低解像度，若多人同時使用高頻寬，影片將不會作4K及高清品質串流。

英國電信商Vodafone早前透露，近期歐洲網絡流量較以往暴增一半。市場調查公司尼爾森（Nielsen）亦估計，在疫情持續下，民眾留在家中的時間愈長，串流娛樂服務的使用率也愈高，可能導致觀賞量大增近60%。尼爾森指出，從疫情重災區韓國和意大利可見，電視和網絡使用量大幅增加，其中韓國在2月第二至第四周病例激增期間，電視收視率增加17%，觀眾增加約120萬人，意大利也有相近的增長。

（BBC/路透社/中央社）

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