美國近40人家族現群聚感染　疑家族聚會播毒　4人染疫亡 (17:45)

美國東北部一個有近40人的美籍意大利裔家族，出現新型冠狀病毒群聚感染個案，自上周起有至少7名成員確診，其中4人死亡，包括1名母親和其3名子女，另有19人接受隔離。
富斯科（Fusco）家族每逢周日會到新澤西州弗里霍爾德（Freehold）一起崇拜，有時會一起聚餐。家族中的73歲母親格雷斯（Grace）周三（18日）晚病逝，她有11名子女和27個孫，其中55歲大女麗塔（Rita）上周五（13日）已死亡，格雷斯的長子卡爾米內（Carmine）則於周三早上先母親一步病逝。到周四（19日），格雷斯另一名兒子文森特（Vincent）也死亡，4人均是新冠肺炎患者。
目前格雷斯尚有3名子女留院，當中兩人病危，要靠儀器維持生命。其餘19名家庭成員正等候病毒檢測報告及在家接受隔離，連辦喪事都無法親力親為。
富斯科家族中多人從事賽馬業，當局估計家族感染源頭很可能是新澤西州首名死亡病例、練馬師布倫南（John Brennan）。當局估計，麗塔和格雷斯被布倫南傳染，再在3月3日一場家族聚會傳染其他人。
（紐約時報/NJ.com）
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