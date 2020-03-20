「紅寶石公主號」郵輪抵澳洲悉尼　4人確診新冠病毒 (15:13)

繼日本「鑽石公主號」（Diamond Princess）和美國「至尊公主號」（Grand Princess）先後爆發新型冠狀病毒肺炎疫情後，嘉年華公司旗下公主號郵輪船隊再有郵輪出事。在澳洲地區運作的「紅寶石公主號」（Ruby Princess）有最少3名乘客1名船員確診新冠病毒。
「紅寶石公主號」載有約1100名船員和2700名乘客，在前往新西蘭的航程後返回澳洲悉尼，其間13人不適。他們接受流感測試，其後再進行新冠病毒檢測，其中4人確診新冠肺炎，而所有乘客在確診結果出爐前已全部落船。新南威爾士省衛生和醫學研究部長哈澤德（Brad Hazzard）今日（20日）表示，所有乘客會被要求在回家後自我隔離14日。
「鑽石公主號」和「至尊公主號」上月相繼出現爆發疫情後，嘉年華公司本月較早時宣布將會全線停止所有公主號郵輪運作60天，以防疫情擴散。
另外，哈澤德今日透露，新南威爾士省過去24小時再有75人確診，全省總數增至382人，他承認增幅頗高。
（法新社/路透社/7news.com.au）
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