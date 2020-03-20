「紅寶石公主號」郵輪抵澳洲悉尼　4人確診新冠病毒 (15:13)

「紅寶石公主號」載有約1100名船員和2700名乘客，在前往新西蘭的航程後返回澳洲悉尼，其間13人不適。他們接受流感測試，其後再進行新冠病毒檢測，其中4人確診新冠肺炎，而所有乘客在確診結果出爐前已全部落船。新南威爾士省衛生和醫學研究部長哈澤德（Brad Hazzard）今日（20日）表示，所有乘客會被要求在回家後自我隔離14日。

「鑽石公主號」和「至尊公主號」上月相繼出現爆發疫情後，嘉年華公司本月較早時宣布將會全線停止所有公主號郵輪運作60天，以防疫情擴散。

另外，哈澤德今日透露，新南威爾士省過去24小時再有75人確診，全省總數增至382人，他承認增幅頗高。

（法新社/路透社/7news.com.au）

新冠肺炎 相關報道：

【各國疫情】

特朗普講稿刻意改「新冠病毒」為「中國病毒」 批中國隱瞞疫情

美國提升全球旅警至最高第四級 呼籲民眾不要出國

意大利倫巴第大區醫院負荷續增 啟用方艙醫院

內地新增39宗確診 連續兩日無本土新病例